Москва направила ОЗХО список из 13 вопросов по делу Скрипалей
Москва направила ОЗХО список из 13 вопросов по делу Скрипалей, сообщается на сайте российского МИДа
«Первого апреля постоянное представительство Российской Федерации при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направило в Техсекретариат Организации список вопросов по сфабрикованному против России «делу Скрипалей», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что МИД России опубликовал вопросы к Великобритании по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери.
Среди вопросов МИДа — причина отказа российской стороне в доступе к Скрипалям, участие Франции в расследовании дела, применение боевого отравляющего вещества «Новичок», которому в Великобритании приписывают российское происхождение, и другие.