Эксперт: Франция заинтересована в объективном расследовании «дела Скрипаля»

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров прокомментировал привлечении Франции к расследованию «дела Скрипаля», передает НСН.

«Французы постараются сохранить нейтральный статус в этом деле. Они, как и Россия, заинтересованы в объективном расследовании и понимают, что подоплека у этого дела имеет политический и провокационный характер.

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Но я не говорю о юридической стороне дела, потому что это вне всякой критики и представлений о нормальных дипломатических отношениях», — отметил Федоров.

Великобритания привлекла Париж к расследованию дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом российские дипломаты узнали в конце марта. В МИД РФ потребовали от Лондона и Парижа объяснить, на каком основании французы проводят собственное расследование того, что произошло на британской территории с российскими гражданами.