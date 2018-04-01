В облсовете Кузбасса объявили внеочередное собрание

Глава фракции ЛДПР Игорь Украинцев заявил, что депутаты кемеровского областного совета соберутся в понедельник, 2 апреля, на внеочередную сессию после увольнения губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, передает РИА «Новости».

«Завтра (2 апреля — «Газета.Ru») всех депутатов просят по возможности собраться. Если будет кворум, это две трети от 46 депутатов облсовета, будет внеочередная сессия. Если кворума не будет, то состоится расширенное заседание», — сказал Украинцев.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ об отставке нынешнего губернатора Амана Тулеева. Врио губернатора назначен заместитель Тулеева.