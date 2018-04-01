Тулеев о своей отставке: считаю это единственно верным решением

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев заявил, что принятое решение об отставке считает для себя правильным, осознанным и единственно верным. Об этом он сказал в ходе видеообращения опубликованного на канале администрации области в Youtube.

«Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом (после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово) на посту губернатора, ну нельзя, морально нельзя», — отметил Тулеев.

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Ранее сообщалось, что Аман Тулеев подал в отставку.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в настоящее время задержаны пятеро подозреваемых. Президент России Владимир Путин прилетел в Кемерово и провел совещание по ликвидации последствий пожара.