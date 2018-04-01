Украина закрыла въезд высланным из США российским дипломатам

Служба безопасности Украины закрыла въезд 60 российским дипломатам, которых выслали из США. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Запрет на пять лет касается 48 дипломатов посольства России и 12 из ООН в Нью-Йорке, которые были высланы из США», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что второй самолет с российскими дипломатами вылетел из Вашингтона.

Ряд западных стран, в том числе страны Прибалтики, США, Канада, а также Украина и Молдавия объявили о высылке более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Власти Великобритании заявили, что к отравлению Скрипаля и его дочери причастна Россия. Российская сторона отрицает обвинения.