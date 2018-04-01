Антонов: события в Британии лишь предлог для провокации против России

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что события в Британии лишь предлог для того, чтобы осуществить давно задуманную провокацию против России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«События в Великобритании явились лишь только предлогом для того, чтобы реализовать давно задуманную провокацию в отношении России. Мы внимательно посмотрели, кто в последнее время ездил в посольство США в Москве. Что это за люди — это люди из кризисного центра, из британского отдела госдепартамента. Все эти провокации готовились более трех недель», — сказал Антонов.

Ранее МИД России опубликовал вопросы к Великобритании по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери.