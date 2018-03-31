Посол России связал дело Скрипаля, убийство Глушкова и досмотр самолета в Лондоне

Посол России в Великобритании Александр Яковенко увидел связь между отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, убийством бывшего заместителя гендиректора «Аэрофлота» и досмотром российского самолета в аэропорту Лондона, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Россию 1».

«И провокация в Солсбери, кстати, и убийство Глушкова (бывшего замгендиректора «Аэрофлота» Николая Глушкова — «Газета.Ru»), как мы теперь понимаем, и плюс то, что произошло в Хитроу, — это все одна цепочка. С этим, конечно, мы будем внимательно разбираться, но один вывод можно сделать — это то, что британская сторона в данном случае ведет себя очень безответственно», — сказал Яковенко в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее сообщалось, что британские полицейские обыскали российский самолет в Лондоне.