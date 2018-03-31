В МИДе рассказали об увеличении количества высылаемых британских дипломатов

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Британия должна выслать «чуть больше 50» дипломатов из страны, передает Reuters.

«Мы просили о паритете (в количестве высылаемых дипломатов — «Газета.Ru»). У британцев на 50 дипломатов больше, чем у русских», — сказала Захарова.

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На уточняющий вопрос, должен ли Лондон вернуть домой ровно 50 сотрудников дипмиссий, Захарова сказала: «чуть больше 50».

Ранее стало известно, что Россию должны покинуть 23 британских дипломата — столько же, сколько российских дипломатов Лондон потребовал выслать из Британии.

Также ранее сообщалось, что в МИД России вызвали иностранных послов для объявления ответных мер в связи с делом Сергея Скрипаля.

Ряд западных стран, в том числе страны Прибалтики, США, Канада, а также Украина и Молдавия объявили о высылке более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Власти Великобритании заявили, что к отравлению Скрипаля и его дочери причастна Россия. Российская сторона отрицает обвинения.