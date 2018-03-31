Принц Саудовской Аравии заявил, что Асад не уйдет

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил, что президент Сирии Башар Асад останется в должности.

Об этом он заявил в интервью The Time.

В то же время он отметил, что надеется, что Асад не станет «марионеткой» Ирана.

«Башар останется. Но я надеюсь, в интересы Башара не входит дать иранцам делать все, что они хотят», — сказал бен Сальман.

Ранее сообщалось, что во время встречи американского президента Дональда Трампа и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана речь пойдет о том, как найти «совместные способы заставить Россию платить» за ее действия на Ближнем Востоке.