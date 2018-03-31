МИД Франции заявил о готовности к диалогу с Россией

Париж сожалеет о решении Москвы выслать четырех французских дипломатов, передает РИА «Новости» со ссылкой на коммюнике МИД Франции.

«Решение, принятое Россией о высылке четырех членов посольства Франции в России, нас не удивило. Мы можем только сожалеть об этом и напомнить, что Россия отказалась предоставлять ожидаемые объяснения по нападению в Солсбери», — говорится в сообщении.

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Франция напомнила о приверженности конструктивному диалогу с Россией по всему спектру международных вопросов.

Ранее МИД Канады назвал неоправданными принятые Россией меры по высылке канадских дипломатов.