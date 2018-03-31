Антонов: посольство России в США не снизит эффектности после высылки дипломатов

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что хотя высылка российских дипломатов нанесла ущерб потенциалу посольства России, его работа не станет менее эффективной, передает РИА «Новости».

«Потенциалу посольства нанесен ущерб. Уезжают люди, которые отвечали за конкретные сферы взаимодействия с Соединенными Штатами Америки: в области культуры, торговли, экономики, космоса. Высылают двоих людей из мемориальной группы, которые занимались самыми благородными делами. Они заботились об останках тех русских людей, военнослужащих, которые захоронены на территории Соединённых Штатов. Их работа была максимально открыта», — сказал Антонов.

Он подтвердил, что посольство будет продолжать эффективно работать для стабилизации российско-американских отношений.