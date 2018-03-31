Британские власти могут закрыть торгпредство России в Лондоне из-за «дела Скрипаля»

Британские власти намерены закрыть российское торговое представительство в Лондоне в связи с «делом Скрипаля», сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

Источник заявил, что торгпредство является «логовом шпионов».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал обвинения британской стороны в адрес Москвы в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери «глумлением над международным правом».

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей причастна Россия, Москва это категорически отрицает.