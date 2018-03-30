Российское посольство обвинило власти Британии в лицемерии

Посольство России в Великобритании обвинило британские власти в лицемерии из-за отказа предоставить доступ к отравленному в Солсбери экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление посольства.

«Что касается Сергея Скрипаля, то британская сторона отказывается от предоставления нам какой-либо информации, ссылаясь на его британское гражданство. Из открытых источников мы знаем, что он остается в критическом, но стабильном состоянии. Нельзя не отметить лицемерие британских властей, которые за границей всегда требуют доступа к лицам, имеющим британский паспорт наряду с паспортом другой страны, однако отказывают в этом праве России», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что Скрипаль имеет двойное гражданство. Также власти Великобритании отказывают дипломатам в доступе к Юлии Скрипаль, являющейся гражданкой России.

Ранее сообщалось, что двоюродная сестра Юлии Скрипаль Виктория решила навестить ее в Лондоне.