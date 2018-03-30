NBC: советники убедили Трампа быть жестче в отношении Москвы

Советники убедили президента США Дональда Трампа проявлять более жесткую позицию в отношении России, передает NBC News со ссылкой на источник.

По данным телеканала, советники убедили Трампа в том, что российское руководство понимает только язык силы. И только «став жестче» он сможет улучшить отношения с Москвой.

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При этом, как отмечают источники, Трамп все еще заинтересован в улучшении отношений США и России. А также он рассчитывает на то, что Россия поможет ему урегулировать ряд конфликтов, включая сирийский.

Ранее Трамп заявил, что открыт к работе с Россией, несмотря на высылку дипломатов.