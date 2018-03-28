Президент Эстонии подарила британской королеве баночку меда

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила королеве Великобритании Елизавете II баночку меда, который был собран из улья, стоявшего во дворе президентского дворца в Таллине. Об этом сообщается на сайте эстонского президента.

Кальюлайд отметила, что Великобритания в период оккупации Эстонии была сильным союзником государственности страны.

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«Они (Великобритания — «Газета.Ru») остаются нашими ближайшими союзниками и сейчас», — добавила президент Эстонии.

Ранее сообщалось, что генерал-губернатор Канады подарила президенту Украины Петру Порошенко снимок Киева из космоса.