Ким Чен Ын и Си Цзиньпин позвали друг друга в гости

Лидеры КНР и КНДР пригласили друг друга посетить возглавляемые страны после встречи в Пекине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК) и министерство иностранных дел Китая.

«Приглашаем секретаря трудовой партии Кореи Ким Чен Ына с супругой Ли Соль Чжу вновь посетить Китай», — цитирует слова Си Цзиньпина во время приема в честь северокорейских гостей в государственной резиденции Дяоюйтай китайский МИД.

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Ким Чен Ын, в свою очередь, пригласил главу КНР в Северную Корею. По сообщениям ЦТАК, приглашение было принято.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын встретился с главой Китая в Пекине.