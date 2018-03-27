Вучич прокомментировал задержание сербского политика в Косово
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что все, кто причастен к задержанию в Косово директора канцелярии по Косово и Метохии в правительстве Сербии Марко Джурича, понесут ответственность. Об этом сообщает Радио и Телевидение Сербии.
По словам Вучича, задержание чиновника является грубой провокацией и самым тяжелым преступлением, которое совершили власти Приштины.
Реклама
Он также назвал полицейских в Косово «террористами» и отметил, что все, причастные к инциденту, будут привлечены к ответственности в Сербии.
Ранее Вучич заявил, что Сербия не войдет в ЕС без решения вопроса с Косово.