Вучич прокомментировал задержание сербского политика в Косово

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что все, кто причастен к задержанию в Косово директора канцелярии по Косово и Метохии в правительстве Сербии Марко Джурича, понесут ответственность. Об этом сообщает Радио и Телевидение Сербии.

По словам Вучича, задержание чиновника является грубой провокацией и самым тяжелым преступлением, которое совершили власти Приштины.

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Он также назвал полицейских в Косово «террористами» и отметил, что все, причастные к инциденту, будут привлечены к ответственности в Сербии.

Ранее Вучич заявил, что Сербия не войдет в ЕС без решения вопроса с Косово.