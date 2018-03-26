Источник: Испания высылает двух российских дипломатов

Правительство Испании вышлет двух российских дипломатов из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Об этом сообщает Europa Press со ссылкой на источник.

«Испания выдворит двух российских дипломатов», — заявил источник.

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Ранее США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция, Германия и ряд стран ЕС также объявили об аналогичных мерах. К ряду стран присоединилась Канада.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.