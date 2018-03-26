Посол Антонов прокомментировал высылку США российских дипломатов

Посол России в США Анатолий Антонов назвал американскую сторону ответственной за слом отношений Москвы и Вашингтона, передает РИА «Новости».

Антонов подтвердил, что США высылают 60 российских дипломатов.

«То, что делают сегодня США, они рушат то небольшое, что еще осталось от российско-американских отношений. Вся ответственность за последствия от слома российско-американских отношений лежит на США», — заявил Антонов.

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По его словам, он выразил жесткий протест в отношении неправомерных действий американской стороны и подчеркнул отсутствие доказательств о причастности России к делу Скрипаля.

Ранее США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция, Германия и ряд стран ЕС также объявили об аналогичных мерах. К ряду стран присоединилась Канада.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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