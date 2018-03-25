Песков: обвинения Британии по делу Скрипаля граничат с бандитизмом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает обвинения Лондона по делу об отравлении экс-полковник ГРУ Сергея Скрипаля граничащими с бандитизмом делами. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это — невиданное хамство. Главное, что никто никогда не встречался с ситуацией, когда обвиняют страну в чем-то, что даже не могут сформулировать и не пытаются формулировать. Мы констатируем, что это беспрецедентно совершенно, граничащие, наверное, с бандитизмом международные дела. А что за этим стоит? Их внутренние проблемы Британии или проблемы взаимоотношений Британии с их союзниками или еще что-то? Это, скорее всего не наше дело. Наше дело — как справиться с этой провокацией», — сказал Песков.

Реклама

Он также отметил, что российский лидер Владимир Путин «хранит абсолютное спокойствие, абсолютную выдержку».

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп готов выслать российских дипломатов из США из-за дела Скрипаля.