Названа дата переговоров по саммиту Южной Кореи и КНДР

Северная Корея приняла предложение Южной Кореи о встрече 29 марта, на которой будут обсуждаться сроки и повестка межкорейского саммита в апреле. Об этом сообщает агентство «Ренхап».

Северная Корея согласилась на проведение встречи на высоком уровне в северной части демилитаризованной зоны между странами. В четверг, 22 марта, Южная Корея через свой канал связи запросила у КНДР о возможных сроках проведения переговоров. В субботу, 24 марта, было получено согласие.

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Южнокорейскую делегацию возглавит министр по делам национального объединения Чо Мен Гюн. Также во встрече примут участие советник президента Южной Кореи по безопасности Чон Ый Ен, глава МИД Кан Ген Хва, министр обороны Сон Ен Му.

На будущем межкорейском саммите планируется встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Республики Корея Мун Чжэ Ина.

Ранее МИД Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын «дал слово» соблюдать соглашение по денуклеаризации.