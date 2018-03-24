Экс-президент США вызвался помочь Трампу в переговорах с КНДР

Бывший президент США Джеймс Эрл (Джимми) Картер заявил, что хотел бы помочь нынешнему лидеру Соединенных Штатов Дональду Трампу в переговорах с Северной Кореей. Об этом он сказал в интервью телеканалу CBS.

Во время разговора Картер отметил, что проговорил с руководством КНДР около 20 часов за свою политическую карьеру.

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«Я понимаю, что они хотят и в чем нуждаются. Даже на этой неделе ко мне приезжал представитель Белого дома, который передал мне последние данные об отношениях с КНДР», — подчеркнул Картер.

Политик также сказал, что, хотя нынешнего президента Соединенных штатов часто критикуют за эксцентричное поведение, на известие из Северной Кореи о желании переговоров с США Трамп «отреагировал вполне неплохо».

Ранее стало известно, что ЦРУ стало главным куратором встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и Трампа. По последним данным, лидеры стран встретятся в мае этого года.