В Кремле выразили сожаление в связи с отзывом посла ЕС из Москвы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с решением Европейского союза (ЕС) отозвать посла в России на консультации по делу Скрипаля, передает РИА «Новости».

«Конечно, мы сожалеем в этой связи, что опять, употребляя формулировку «с большой долей вероятности», принимаются такие решения и строятся суждения такого рода. Мы с этим не согласны, и еще раз повторяем, что Россия абсолютно однозначно не имеет никакого отношения к делу Скрипалей», — сказал Песков.

Ранее лидеры ЕС договорились отозвать посла ЕС из Москвы для консультаций из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.