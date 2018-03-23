Песков отметил наличие элементов «холодной войны» в международных отношениях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в международных отношениях заметно все больше проявлений элементов «холодной войны». Об этом сообщает RT.

«Мы являемся свидетелями множества элементов «холодной войны» и, к сожалению, мы наблюдаем все больше и больше элементов «холодной войны» в нашей повестке дня, и мы сталкиваемся с этим в международных отношениях», — сказал Песков.

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По его словам, «не все государства устраивает крепнущая Россия и лидерство президента России Владимира Путина».

Ранее Песков заявил, что в Кремле не склонны говорить о начале новой «холодной войны» между Россией и странами Запада.