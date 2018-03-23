СМИ: ряд стран ЕС рассматривают вопрос о высылке российских дипломатов

Коллаж: Сергей Скрипаль и полицейское оцепление у дома, где он жил, 11 марта 2018 года Reuters

Некоторые страны Европейского союза обсуждают возможность высылки российских дипломатов из-за дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По словам источника, некоторые страны Евросоюза намерены последовать примеру Британии, которая выслала 23 российских дипломатов.

Ранее СМИ сообщили, что власти Великобритании пытаются убедить союзников в Европе выслать российских дипломатов из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.