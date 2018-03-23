Лидеры ЕС договорились координироваться по делу Скрипаля

Главы государств Евросоюза договорились координироваться по последствиям инцидента в Солсбери, где отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заключение саммита лидеров ЕС.

«Страны Евросоюза будут координироваться по последствиям, которые будут вынесены в свете ответов, предоставленных российскими властями», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что лидеры Европейского союза согласились с Великобританией, что Россия, скорее всего, несет ответственность за нападение на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.