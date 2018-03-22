Захарова припомнила Западу хэштег #freesavchenko

Официальный представитель МИД России Мария Захарова РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на отказ ОБСЕ (БДИПЧ) комментировать задержание депутата Верховной рады Надежды Савченко. Об этом она написала на своей странице в фейбуке.

«А ЕС? ПАСЕ? СПЧ? Видимо, еще и следить не начали. Главное, чтобы когда они перестанут «следить» за ситуацией и осознают, что их кумир задержана, они не перепутали МИД Украины с МИДом России и не прислали нам ноту протеста», — написала Захарова.

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Также она напомнила про хэштег #freesavchenko.

«Напоминаю нашим западным коллегам их же хэштег — #freesavchenko. Думаете, не пригодится?» — отметила Захарова.

22 марта Савченко задержали в Раде. Как заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко, у следствия есть доказательства, что Савченко планировала теракт в здании парламента.

В 2014 году Савченко в России было предъявлено обвинение в пособничестве в убийстве российских журналистов. 25 мая 2016 года она была помилована указом президента России.