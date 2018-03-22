В МИД России рассказали о регулярном диалоге между ФСБ и ЦРУ

Между Федеральной службой безопасности (ФСБ) России и Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США идет регулярный диалог, заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов, передает РИА «Новости».

По его словам, между ЦРУ и ФСБ «идет нормальный, регулярный контакт». Он напомнил о ситуации, когда полученная от ЦРУ информация, помогла выйти на след, обнаружить и задержать террористов, готовивших взрывы в Казанском соборе Санкт-Петербурга.

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Он добавил, что когда выдвинутый на пост госсекретаря США Майк Помпео был директором ЦРУ, «он встречался с (директором ФСБ Александром) Бортниковым здесь, Бортников ездил к нему, приезжали сюда неоднократно его заместители».

«Он достаточно активный диалог ведет. Я вижу, что он здраво подходит к вещам», — добавил замминистра.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин поблагодарил в ходе телефонного разговора президента США Дональда Трампа за информацию, предоставленную ЦРУ российским спецслужбам.