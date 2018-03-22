Савченко рассказала о встрече Захарченко и Тимошенко

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко сообщила о встрече лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко и главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко. Об этом она рассказала в эфире NewsOne.

«Когда я поехала на переговоры с Александром Захарченко, я тогда узнала, что оказывается с тем же Захарченко когда-то разговаривала и Юлия Владимировна, на грани излома Майдана перед войной, но она постаралась этого избежать и осудила меня, что я с ним говорила... Она хотела, чтоб ее поддержал Донбасс, но Донбасс ее не поддержал — ей припомнили ту ядерную бомбу и колючую проволоку», — сказала Савченко.

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Она также отметил, что украинская партия проявляет лицемерие и прикрывается им.

Ранее Савченко заявила о планах по ее ликвидации в администрации президента Украины Петра Порошенко.