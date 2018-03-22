СМИ рассказали о реакции Белого дома на слова Трампа о встрече с Путиным

Советники президента США Дональда Трампа были удивлены, когда он заявил российскому коллеге Владимиру Путину, что ожидает скорой встречи с ним, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, это было неожиданное заявление, так как на брифингах до звонка в Москву возможная встреча не упоминалась, и помощники Трампа не получали указаний готовиться к ней.

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При этом, по словам источников, президенты двух стран не будут находиться в одной стране в ближайшее время — до саммита «Большой двадцатки», который пройдет в ноябре в Аргентине.

Ранее Трамп прокомментировал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что с Россией нужно строить отношения.