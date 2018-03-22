Песков объяснил необоснованность обвинений Британии по делу Скрипаля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему обвинения в адрес российской стороны по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери являются необоснованными. Об этом сообщает RT.

«Первые обвинения в адрес России прозвучали из уст политических деятелей — причем произошло это спустя всего пару часов после инцидента. Сразу же стали говорить о том, что Россия с «высокой вероятностью» несет ответственность за покушение. А теперь мы слышим слова экспертов из ОЗХО о том, что даже предварительный анализ отравляющего вещества займет около трех недель. Противоречие налицо», — сказал Песков.

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Он также отметил, что до сих пор не понятно, почему в принципе начали обвинять именно Россию.

Ранее сообщалось, что посольство России в США потребовало от Госдепартамента доказательств обвинений по делу Скрипаля.