Джонсон связал нападение на Скрипалей с выборами в России

Министр иностранных дел Борис Джонсон заявил, что нападение на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь связано с президентскими выборами в России, передает Reuters.

«Время (отравления Скрипалей в Солсбери) вероятно близко связано с выборами (президента) в России», — сказал Джонсон.

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Глава британского МИДа счел, что многим «недемократическим» режимам выгодно сместить фокус внимания населения на внешнего врага, когда в государстве проходят выборы.

Ранее Джонсон рассказывал о совместных с НАТО мерах против России.