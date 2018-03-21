МИД: Россия никого и ни в чем не обвиняет в деле Скрипаля

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что российская сторона никого и ни в чем не обвиняет по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Об этом он заявил в ходе брифинга, транслируемого телеканалом »Россия 24».

«Хочу еще раз отдельно подчеркнуть: Россия никого ни в чем не обвиняет, просьба не передергивать в столицах то, что мы реально говорим», — сказал Ермаков.

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Он отметил, что Москва ведет расследование по делу Скрипаля, фиксируя все детали.

«Уверены, что со временем авторы и участники этой провокации, все же, понесут наказание», — заявил Ермаков.

Ранее в МИД России заявили, что в деле Скрипаля Лондон сам себя загнал в тупик.