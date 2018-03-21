В МИД России допустили, что нападение на Юлию Скрипаль было срежиссировано

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков назвал две версии отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Элементарная логика подсказывает только два возможных варианта — британские власти либо неспособны обеспечить защиту от такого рода, скажем так, теракта на своей территории, либо они сами напрямую или косвенно, я никого ни в чем не обвиняю, срежиссировали нападение на российскую гражданку», — сказал Ермаков.

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Он также отметил, что такая «авантюра» недопустима для российской стороны.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о том, как проходит подготовка брифинга российского МИДа на тему отравления в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.