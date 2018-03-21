Источник объяснил, почему ЕС не будет обсуждать новые антироссийские санкции по делу Скрипаля

В Европейском союзе (ЕС) не планируют обсуждать новые антироссийские санкции, но намерены занять единую позицию по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ведомстве канцлера ФРГ в Берлине.

«Я не могу предсказать, о чем пойдет речь в этой политической дискуссии, но я не считаю, что между сегодняшним и завтрашним днем появятся новые факты, которые убедят тех или других выступать сразу за санкции. Не думаю, что это станет центральной темой дискуссии», — заявил источник.

Реклама

По его словам, Совет ЕС займет единую позицию по вопросу, которую немецкий канцлер Ангела Меркель уже изложила британскому премьер-министру Терезе Мэй в двустороннем разговоре.

Ранее в Европейском союзе выразили солидарность с Великобританией по делу Скрипаля.