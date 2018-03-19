Евросоюз не признал выборы в Крыму
Европейский союз отказался признать итоги выборов президента России на территории Крыма, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства ЕС.
«Европейский союз не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя, которую произвела Россия, и поэтому не признает выборы на Крымском полуострове», — заявили на сайте ведомства.
Реклама
Также на сайте отмечается, что бюро по демократическим институтам и правам человека при ОБСЕ сочло президентские выборы в России «эффективными и открытыми».
Ранее сообщалось, что в Евросоюзе призвали Россию отреагировать на недостатки президентских выборов.