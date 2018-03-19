Евросоюз не признал выборы в Крыму

Европейский союз отказался признать итоги выборов президента России на территории Крыма, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства ЕС.

«Европейский союз не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя, которую произвела Россия, и поэтому не признает выборы на Крымском полуострове», — заявили на сайте ведомства.

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Также на сайте отмечается, что бюро по демократическим институтам и правам человека при ОБСЕ сочло президентские выборы в России «эффективными и открытыми».

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе призвали Россию отреагировать на недостатки президентских выборов.