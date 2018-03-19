В Евросоюзе попросили у России конкретных аргументов по делу Скрипаля

Глава министерства иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс заявил, что российской стороне необходимо отреагировать на отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля чем-то иным, нежели «простым комментарием». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Российским властям надлежит отреагировать иным образом, нежели простым комментарием. То, что мы запрашиваем, — это конкретные аспекты, и, в частности, в рамках международных конвенций», — сказал Рейндерс после встречи 28 глав МИДов европейских стран.

Ранее сообщалось, что посол России вызван в МИД Швеции в связи с делом Скрипаля.