В ЦИК рассказали о результатах проверок информации о возможных вбросах

Глава ЦИК России Элла Памфилова рассказала о результатах проверок информации о возможных вбросах на выборах президента России.

По ее словам, результаты голосования отменены на пяти избирательных участках в трех регионах России.

В Дагестане на участке 1126 в Махачкале результаты голосования признаны недействительными, завершается проверка информации по участкам 1284 (Касумкент) и 380 (Дагестанские Огни).

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В Тюмени, подтвердился факт вброса на участку 2239, результаты голосования будут признаны недействительными.

В Кемеровской области результаты голосования признаны недействительными на двух участках: 509 (Междуреченск) и 766 (Новокузнецк).

Во всех случаях правоохранительные органы продолжают проверку, отметила глава ЦИК.