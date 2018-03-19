Итоги выборов в Люберцах аннулированы

Мособлизбирком аннулировал итоги выборов на участке 1480 в подмосковных Люберцах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Мособлизбиркома.

Отмечается, что это решение было принято, после того как на участке был зафиксирован вброс.

«Решение принято по Люберцам, ТИК (Территориальная избирательная комиссия) аннулировал итоги», — говорится в заявлении.

Ранее результаты голосования на президентских выборах в подмосковных Люберцах были признаны недействительными.