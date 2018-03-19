Последние избирательные участки закрылись в Сиэтле и Ванкувере

Последние в мире участки на выборах президента России закрылись в американском Сиэтле и канадском Ванкувере. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что по данным ЦИК, после обработки 99% бюллетеней действующий президент России Владимир Путин набрал 76,65%.

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Павел Грудинин набрал 11,82%, Владимир Жириновский набрал 5,68%. Остальные кандидаты набрали менее 2% голосов.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента России.