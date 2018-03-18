Лукашевич раскритиковал решение Киева не пустить россиян на выборы

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Киев нарушает ключевые международные документы, запрещая допуск граждан России на выборы президента в российские загранучреждения (РЗУ). Об этом сообщает РИА «Новости».

«Блокируя РЗУ и лишая россиян реализовать право принять участие в выборах Президента РФ Киев нарушает Хельсинкский заключительный акт 1975 года, Итоговый документ венской встречи СБСЕ 1989 году, Копенгагенский документ СБСЕ 1990 года, Парижскую хартию для новой Европы 1990 года, Документ московского совещания СБСЕ 1991 года», — сказал Лукашевич.

Ранее сообщалось, что МИД России отреагировал на решение Киева не пустить россиян на выборы.