В Совфеде рассказали о действующей британской разведке под крышей Британского совета

Сенатор, ветеран СВР Игорь Морозов рассказал, что решение о прекращении деятельности в России Британского совета принято в том числе из-за того, что под крышей этой организации действовала британская разведка, передает РИА «Новости».

«Мы помним, как несколько лет назад были задержаны сотрудники MI-6, действовавшие под крышей Британского совета. То, что это было распространено, было известно России», — заявил Морозов.

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Ранее МИД России сообщил, что деятельность Британского Совета в России прекращается.

После отравления в Лондоне бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Британия выслала 23 российских дипломата. Россия пообещала ответ на действия Лондона.