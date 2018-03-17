Посол России раскрыл «недальновидный сценарий» действий властей Британии

Посол России в Великобритании Александр Яковенко рассказал о причинах действий, принимаемых британским руководством в отношении России, передает RT.

«Если взглянуть на политику Великобритании, вы увидите, что страна оказалась в новых для себя обстоятельствах и пытается найти свое место в, так сказать, западном обществе. Они выходят из состава ЕС, и все, что у них остается, — это НАТО, про ООН говорить не буду. Пытаясь определиться, как быть дальше, Великобритания решила присоединиться к этой, скажем так, антироссийской кампании и думать над тем, как сдержать Россию», — сказал Яковенко.

Реклама

Второй причиной мер, принимаемых в отношении российской стороны, по словам посла является выход Великобритании из ЕС.

«Переговоры по этому вопросу проходят довольно сложно, Великобритании необходимо прийти к соглашению с Евросоюзом. Но на данный момент переговоры не принесли никаких плодов. Поэтому, чтобы отвлечь всех от брексита, властям нужно предъявить общественности что-то, что поможет немного сместить внимание», — сказал он.

По словам Яковенко, подобная ситуация стала «прекрасным поводом» для запуска в СМИ антироссийской кампании.

«Вот такой сценарий написали в Лондоне. Но мне он кажется крайне недальновидным, потому что в долгосрочной перспективе Великобритании придется объяснять, что стоит за всей этой историей с Солсбери и чем они занимаются в этой секретной химической лаборатории, которая находится в 12 с лишним километрах от города», — подытожил Яковенко.

В частности, подчеркнул он, властям страны придется разъяснять в Организации по запрещению химического оружия то, как именно проводилось исследование вещества, которым был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль.

Ранее создатель вещества, которым был отравлен Скрипаль, рассказал о противоядии.