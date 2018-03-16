В ООН сорвали выступление России о нарушении Украиной прав крымчан

Руководитель рабочей группы при постоянном представительстве республики Крым при президенте Александр Молохов заявил, что в Женеве было сорвано заседание Совета ООН по правам человека, которое должно было быть посвящено нарушению Украиной прав крымчан. Об этом сообщает РИА «Новости».

Молохов отметил, что заседание, где он должен был выступать, могло быть отменено из-за позиции украинской делегации. По официальной версии, изменения в плане заседаний произошли из-за забастовки персонала.

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«Согласно заслуживающей внимания информации от источника из профсоюза персонала сотрудников отделения ООН в Женеве, накануне сотрудники указанного профсоюза были замечены с членами украинской делегации в одном из самых дорогих ресторанов Женевы», — добавил Молохов.

Ранее сообщалось, что международный союз электросвязи, специализированное учреждение ООН, признал российскую телефонную нумерацию для Крыма и Севастополя.