Франция, ФРГ, Британия и США потребовали от России раскрыть данные по «Новичку»

Лидеры Франции, Германии, Великобритании и США опубликовали совместное заявление по делу Скрипаля, в котором осудили нападение на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает Reuters.

В заявлении отмечается, что это первая попытка использования такого химического вещества со времен Второй мировой войны.

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«Это нападение на суверенитет Великобритании, и любое использование такого вещества государством является явным нарушением Конвенции о химическом оружии, а также нарушением международного права, что угрожает безопасности всех нас», - говорится в заявлении.

Она потребовали от России раскрыть программу разработки газа «Новичок».

Ранее Песков сообщил, что Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию с расследованием отравления экс-полковника ГРУ Скрипаля.