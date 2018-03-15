Госдеп отреагировал на выступление Путина в Крыму

Госдепартамент США опубликовал официальное заявление, в котором прокомментировал выступление президента России Владимира Путина на митинге в Севастополе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Во время сегодняшнего предвыборного митинга в Крыму президент Путин вновь повторил российские ложные притязания на украинскую территорию в еще одном открытом признании, что российское правительство пренебрегает международным порядком и неуважительно относится к территориальной целостности суверенных наций», — говорится в заявлении.

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По мнению официального представителя Госдепа Хизер Науэрт, крымчане голосовали на референдуме о присоединении к России под «присмотром вооруженных российских войск».

«В свете заявлений Путина важно привлечь внимание к нелегетимности этого постановочного «референдума», — заключила Науэрт.

Ранее Владимир Путин поблагодарил крымчан за то, что они своим решением о воссоединении с Россией четыре года назад восстановили историческую справедливость.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.