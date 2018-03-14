Захарова: Лавров не принимал приглашения посетить Лондон

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем фейсбуке заявила, что глава ведомства Сергей Лавров не принимал приглашение посетить Великобританию, отозванное британским премьером Терезой Мэй.

«Одно небольшое пояснение до официальной реакции на заявление британского премьера. Мэй «отозвала» приглашение Лаврову на посещение Великобритании. Только он его не принимал», — написала Захарова.

Ранее Захарова ответила на критику Мэй в адрес Лаврова.