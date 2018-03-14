Лавров увидел регресс в разрешении ситуации с отравлением Скрипаля

Глава МИД России Сергей Лавров заявил об отсутствии прогресса в процессе разрешения ситуации вокруг отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает РИА «Новости».

По его словам, есть регресс, а прогресса российская сторона пока не наблюдает.

«Мы так и не получили никакого официального запроса от Лондона в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери. Мы, в свою очередь, официально уведомили англичан, что мы будем готовы ответить на запрос, если они этот запрос сформулируют на основе своих собственных британских обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия», — сказал Лавров.

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Министр отметил, что поведение Лондона свидетельствует об «огромном самомнении».

Ранее Лавров назвал условия взаимодействия с Британией по делу Скрипаля.