Порошенко призвал страны G7 не признавать выборы в Крыму
Президент Украины Петр Порошенко призвал страны «Большой семерки» не признавать выборы президента России в Крыму, а также не направлять наблюдателей на полуостров. Об этом сообщается на сайте главы государства.
«Это было бы критически важным для нас — получить ваше твердое заявление об осуждении и непризнании российских выборов в Крыму», — сказал Порошенко на встрече с послами стран G7.
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Он также добавил, что важно не позволить «вашим гражданам посетить Крым с целью мониторинга выборов там».
Порошенко подчеркнул, что в Киеве ценят твердую предварительную позицию государств.
Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что Евросоюз не признает результатов выборов президента России на территории Крыма.