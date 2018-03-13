Захарова пригрозила запретить всем британским СМИ работать в России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ни одно британское СМИ не будет работать в России, если Лондон закроет телеканал RT. Об этом она рассказала в программе «60 секунд» на телеканале «Россия 1».

«Сразу вам могу сказать — ни одно британское средство массовой информации в нашей стране работать не будет, если они закроют RT», — подчеркнула Захарова.

Реклама

Ранее глава Роскомнадзор Александр Жаров предупредил о немедленных зеркальных мерах в отношении британских СМИ в случае лишения RT лицензии в Великобритании.

13 марта британский медиарегулятор Ofcom направил автономной некоммерческой организации «ТВ-Новости», которая является держателем лицензии телеканала RT, письмо о возможном введении ограничений.

Как отмечается, телеканал RT может быть признан несоответствующим «требованиям к получателям лицензии».